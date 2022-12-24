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24.12.2022  07:56   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 24 грудня

Протягом доби з 23 по 24 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

  • Гур’їв,
  • Ветеринарне,
  • Кудіївка,
  • Гоптівка,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Вовчанськ,
  • Амбарне,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктыв:

  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Крохмальне.

Нагадаємо,окупанти збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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