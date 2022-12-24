Про стан бойових дій у Харківській області на 24 грудня

Протягом доби з 23 по 24 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктыв:
Нагадаємо,окупанти збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.
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