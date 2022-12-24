24.12.2022 07:56 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 24 грудня

Протягом доби з 23 по 24 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Гур’їв,

Ветеринарне,

Кудіївка,

Гоптівка,

Стариця,

Огірцеве,

Вовчанськ,

Амбарне,

Новомлинськ,

Дворічна.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах населених пунктыв:

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Крохмальне.

Нагадаємо,окупанти збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.