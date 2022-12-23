23.12.2022 18:35 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 23 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Генштаб ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб України, протягом доби противник завдав 1 ракетний, 4 авіаційних удари, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гоптівка, Кудіївка, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибине, Дворічна та Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та обстріляв райони населених пунктів Вишневе, Іванівка, Западне, Купянськ і Синьківка на Харківщині.

Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.