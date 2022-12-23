Харків'яни написали новорічні листівки на передову (фото)

Харків'яни взяли участь у благодійній акції.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учні, батьки та вчителі закладів загальної середньої освіти Індустріального району взяли участь у доброчинній акції на підтримку воїнів ЗСУ "Новорічна листівка на передову". Підписуючи листівки, діти та дорослі бажали захисникам здоров'я, мужності, витривалості та якнайшвидшої перемоги.
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