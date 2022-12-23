23.12.2022 19:01 Дмитро Колонєй

Харків'яни написали новорічні листівки на передову (фото)

Харків'яни взяли участь у благодійній акції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учні, батьки та вчителі закладів загальної середньої освіти Індустріального району взяли участь у доброчинній акції на підтримку воїнів ЗСУ "Новорічна листівка на передову". Підписуючи листівки, діти та дорослі бажали захисникам здоров'я, мужності, витривалості та якнайшвидшої перемоги.