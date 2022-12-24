24.12.2022 07:30 Рита Парфенова

24 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У західних християн сьогодні Святвечір – день напередодні свята Різдва Христового. Назва «вечірка» походить, як вважають, від слова «сочиво» – це особлива зернова каша, зазвичай з медом та фруктами.





Святвечір – одне з урочистих християнських свят, яке відзначається увечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Західні та східні церкви, які використовують григоріанський та новоюліанський календар, відзначають Святий Вечір 24 грудня, а частина християн, яка використовує юліанський календар, – 6 січня.



За традицією, куштувати сочиво слід напередодні свята тільки після літургії, яка з'єднується з вечірньою. Звичай немає їжі до першої вечірньої зірки, пов'язана зі спогадом про явище зірки на Сході, яка сповістила про народження Христа.



Перед початком трапези читають уривок Євангелія від Святого Луки про Різдво Христа та спільну сімейну молитву.



Під час вечері усі присутні обмінюються облатками. Облатки – це платівки прісного хліба з фігурним малюнком, які символізують тіло Христа. Відламавши шматочок облатки, той, кому її подарували, вимовляє добре побажання.



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Щороку 24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. Свято встановлено 30 жовтня 1998 року – відповідно до Указу Президента України.



Перший державний орган управління архівною справою в Україні було створено у 1917 році під час Центральної Ради. Ним став Бібліотечно-архівний відділ, у період із грудня 1917 року по квітень 1918 року очолюваний професором О.С. Грушевським. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР працювало з 1974 до 1991 року. З здобуттям Україною незалежності змінилася назва Головархіву та його організаційно-правовий статус. З грудня 1999 року – це Державний комітет архівів України. Правонаступником Державного комітету архівів України стала Державна архівна служба України (скорочено – Укрдержархів), утворена відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».



Загальна чисельність працівників архівних установ – понад три тисячі осіб. В архівних установах системи Держкомархіву України зосереджено понад 58 млн. одиниць зберігання різних видів документів Національного архівного фонду.

Прикмети дня

Цього дня вшановується пам'ять святого мученика. У наші предки була традиція цього дня запалювати лампадку, ніби «додаючи у пітьмах доброго світла і просячи сонце зійти на землю, спалахнути і відігнати нечисті сили».



Існував і ще один звичай. Цього дня загадували бажання, а потім відламували гілочку яблуні. Її приносили до будинку та ставили у воду. Якщо до Різдва гілка розпускалася, це означало, що загадане бажання справдиться. Якщо гілка ще й зацвітала, це обіцяло несподівану радість.



Погоду 24 грудня також визначали з променів сонця: якщо вони простягаються вгору, то чекали холодів, а якщо стелилися вниз, потрібно було готуватися до завірюхи.

Також цього дня

1798 року народився Адам Міцкевич, польський поет.



1801 – у промисловому містечку Камборн на південному заході Англії механік-конструктор Річард Тревітік продемонстрував перший паровий автомобіль.



1865 – у США створено таємну расистську терористичну організацію Ку-клукс-клан.



1871 – у Каїрі проходить прем'єра опери Джузеппе Верді «Аїда», замовлена єгипетським хедівом Ісмаїл-Пашею для урочистостей з нагоди відкриття Суецького каналу.



1881 – народився Хуан Рамон Хіменес, іспанський поет-модерніст. Вплинув на іспанську поезію 20-х, за що й отримав Нобелівську премію (1956).



1887 – Томас Алва Едісон подав патентну заявку на винахід фонографа, першого приладу для запису та відтворення звуку.



1888 – народився Майкл Кертіц, американський кінорежисер угорського походження. Протягом життя поставив понад сто фільмів, але справжню славу йому приніс фільм «Касабланка» з Хемфрі Богартом та Інгрід Бергман у головних ролях, за який був удостоєний премії «Оскар» у 1944 році.



1903 - у Великобританії видано перший реєстраційний номер для авто - табличку з номером A1 отримав герцог Рассел, брат філософа Бертрана Рассела.



1906 – народився Джеймс Хедлі Чейз, англійський письменник, автор понад 80 детективних романів.



1906 - в американському містечку Брант Рок (шт. Массачусетс) канадець Реджинальд Фессенден першим у світі передав по радіо музичну програму.



1908 - у Парижі відкрилося перше міжнародне авіашоу.



1914 - німецький літак скинув бомбу на англійське місто Дувр, здійснивши перше в історії авіабомбардування.



1922 – народилася Ава Гарднер, американська актриса («Снігу Кіліманджаро», «Могамбо»).



1968 – астронавти «Аполлона» передають репортаж із Місяця та зачитують абзаци з «Книги Буття».



1971 – народився Рікі Мартін, пуерториканський співак.



1973 – народилася Стефані Майєр, сучасна американська письменниця, що стала відомою завдяки серії романів «Сутінки».



1979 – Радянський Союз розпочав введення своїх військ до Афганістану. Через три дні група "Альфа" спецназу КДБ штурмувала президентський палац у Кабулі: глава Афганістану Хафізулла Амін та його охорона були знищені, при владі став Бабрак Кармаль. Афганська війна тривала майже 10 років (до лютого 1989 року) і, за офіційними даними, забрала життя 15 тисяч радянських солдатів.



1982 – здійснив перший політ найбільший у світі військово-транспортний літак Ан-124 «Руслан» (у термінології НАТО «Кондор»), створений у київському ОКБ Олега Антонова.



1997 – виявилося, що 62-річний актор Вуді Аллен вчора одружився зі своєю 27-річною прийомною донькою Сун-Йі Превін у Венеції. За законом вона стала мачухою самої себе та сину-неврастенику Вуді.



1997 - відбувся перший концерт гурту «Мандрі», цей день вважається датою заснування гурту.



2004 - запущений на орбіту український супутник «Січ-1М» (супутник дистанційного зондування Землі; 2-й у серії супутників «Січ»).

Іменини відзначають:

Вікентій, Данило, Іван, Леонтій, Лука, Микола, Никон, Омелян, Петро, Терентій, Феофан.