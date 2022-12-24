Зеленській призначив очільників військових адміністрацій Харківщини

На Харківщині призначили 5 нових голів місцевих військових адміністрацій
Як повідомляє РЕДПОСТ, Президент України Володимир Зеленський відповідними розпорядженнями призначив очільників селищних і сільських військових адміністрацій.
Начальником Шевченківської селищної військової адміністрації Куп'янського району призначено Сергія Старікова.
Старосалтівську селищну військову адміністрацію Чугуївського району очолив Антон Палєй.
Посаду начальника Савинської селищної військової адміністрації Ізюмського району обійняла Оксана Супрун.
Начальником Курилівської сільської військової адміністрації Куп'янського району призначено Анатолія Григоренка.
Вільхуватську сільську військову адміністрацію Куп'янського району очолив Євген Шаповал.
Нагадаємо, раніше Президент України затвердив створення 8 військових адміністрацій на звільнених від окупантів територіях Харківщини.
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