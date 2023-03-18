18.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +4°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

Перші проліски з'явилися в лісі – вже можете починати оранку.

Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду.

Качки плавають в озерах – до теплої весни.

Погода 18 березня ясна і тепла – літо буде помірно спекотним.

Ясна погода вказує, що влітку не буде граду.

Миші завелися на полі або в погребі – до неврожайного року.



