Прогноз погоди у Харкові на 18 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +4°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Прийняття важливих рішень сьогодні протипоказане, а «витання у хмарах» може призвести до непорозумінь і навіть травматичності.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
З 2014 року 18 березня в Україні відзначається День працівника податкової та митної справи.
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