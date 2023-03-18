    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 18 березня
18.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +1°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +5°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +4°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Перші проліски з'явилися в лісі – вже можете починати оранку.
  • Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду.
  • Качки плавають в озерах – до теплої весни.
  • Погода 18 березня ясна і тепла – літо буде помірно спекотним.
  • Ясна погода вказує, що влітку не буде граду.
  • Миші завелися на полі або в погребі – до неврожайного року.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 17 березня 16.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 16 березня 15.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 березня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 