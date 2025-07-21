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21.07.2025  17:09   Дмитро Колонєй

На Харківщині росіяни намагалися наступати в районах Голубівки та Зеленого Гаю

Оперативна ситуація по Харківщині на 21 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Наступати в районах Голубівки та Зеленого Гаю намагалися росіяни: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по району сіл Тимофіївка, Леміщине Харківської області.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби боєзіткнень не відбувалося.
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  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що штрафи за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК більше не накладатимуть – але не всім це допоможе.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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