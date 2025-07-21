21.07.2025 17:09 Дмитро Колонєй

На Харківщині росіяни намагалися наступати в районах Голубівки та Зеленого Гаю

Оперативна ситуація по Харківщині на 21 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по району сіл Тимофіївка, Леміщине Харківської області.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби боєзіткнень не відбувалося.

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На Куп’янському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах Голубівки та Зеленого Гаю.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що штрафи за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК більше не накладатимуть – але не всім це допоможе.