Поліцейські Куп’янщини продовжують евакуацію жителів із прифронтових територій

На тлі постійних обстрілів з боку армії РФ працівники поліції евакуюють цивільне населення з небезпечних районів Куп’янської громади.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, Куп’янський район вже четвертий рік поспіль залишається під загрозою ворожих обстрілів. Унаслідок атак пошкоджуються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, що створює ризики для життя й здоров’я місцевих мешканців.
Попри складну ситуацію, в окремих населених пунктах громади досі перебувають люди. Працівники поліції продовжують надавати допомогу та проводити евакуаційні заходи.
Як повідомили у поліції Харківщини, нещодавно співробітники поліції охорони та полку поліції особливого призначення вивезли до безпечнішого району двох мешканок Куп’янська.
Поліція закликає громадян не зволікати з евакуацією та заздалегідь покидати прифронтові території. За необхідності можна звертатися за номером 102 або до найближчого відділення поліції.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 22 липня російські безпілотники атакували ринок у Великому Бурлуці Куп’янського району. Пожежа знищила кілька торговельних павільйонів, пошкоджено будівлю пошти.
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