23.07.2025 18:00 Дмитро Колонєй

У Харкові за матеріалами СБУ отримала суворий вирок диверсантка

Викрито та засуджено дівчину з Харкова, яка стала агенткою загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 25-річна харкв'янка, яка перебувала на іспитовому терміні за необережне нанесення тілесних ушкоджень, працювала на окупантів. До уваги російських спецслужбістів вона потрапила, коли шукала «легких грошей» на Телеграм-каналах. Основними завданнями, які перед фігуранткою ставив ворог було знищення енергооб’єктів Укрзалізниці та цивільного транспорту. Організувавши серію підпалів агресор сподівався розхитати внутрішню обстановку у прифронтовому місті.

За завданням росіян жінка

спалила авто місцевої жительки, яке було припарковано біля багатоквартирного будинку. Пожежа повністю знищила транспортний засіб і вогонь перекинувся на сусідню машину.

знищила релейну шафу систем сигналізації Укрзалізниці, яка знаходиться в промзоні обласного центру. В темну пору доби агентка облила бензином залізничне обладнання та підпалила його.

В обох випадках фігурантка фіксувала злочини на телефонну камеру для «звітності» перед куратором.

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На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу).

Оскільки зловмисниця має непогашену судимість за попередньою справою, до її нового терміну увʼязнення суд додав ще один місяць ув’язнення.Агентка РФ отримала 15 років і один місяць за гратами з конфіскацією майна.