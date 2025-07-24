24.07.2025 14:53 Рита Парфенова

Україна — у фіналі ЧС з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу, показавши п’ятий результат і встановивши власний рекорд цього сезону.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

Збірна України з артистичного (синхронного) плавання пробилася до фіналу чемпіонату світу в дисципліні "акробатична група".

До команди входять: Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська, Єлизавета Лимар і Анастасія Шмоніна. У кваліфікації українки впевнено посіли п’яту позицію з сумою 210.1837 бала — це найвищий результат команди в сезоні.

Фінал змагань відбудеться 25 липня о 14:30 за київським часом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна посіли 9 місце у технічному дуеті на чемпіонаті світу з артистичного плавання, здобувши найвищий результат сезону.