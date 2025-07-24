Україна — у фіналі ЧС з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання вийшла до фіналу чемпіонату світу, показавши п’ятий результат і встановивши власний рекорд цього сезону.
До команди входять: Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська, Єлизавета Лимар і Анастасія Шмоніна. У кваліфікації українки впевнено посіли п’яту позицію з сумою 210.1837 бала — це найвищий результат команди в сезоні.
Фінал змагань відбудеться 25 липня о 14:30 за київським часом.
Комментариев: 0
Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
влажность:
давление:
ветер: