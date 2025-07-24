24.07.2025 15:04

Коли не варто зволікати: показання до оперативної гінекології

Збереження жіночого здоров’я важливе у будь-якому віці. З моменту, коли у дівчини починається перша менструація, важливо дбайливо до нього ставитись і уважно слідкувати за станом організму.

Якщо виникають якісь порушення, потрібно звертатися до спеціаліста, щоб зрозуміти, що відбувається. А якщо знадобиться оперативна гінекологія – варто приходити у клініку Oxford Medical, де працюють досвідчені лікарі, які шукають індивідуальний підхід до кожної пацієнтки та використовують у роботі професійне обладнання.

У яких випадках може знадобитися гінекологічна хірургія

Потреба в оперативному втручанні виникає у важких та складних ситуаціях, коли інші методи вже не будуть ефективними та дієвими. Серед показань до гінекологічних операцій можуть бути:

кісти та міоми;

ендометріоз;

безпліддя;

непрохідність маткових труб;

злоякісні пухлини в області малого таза;

поліпи ендометрію;

потреба в естетичній корекції статевих органів, зумовлена віковими чи післяпологовими змінами.

Серед методів, які використовуються у хірургічній гінекології, є лапаротомія — передбачає розріз черевної стінки; лапароскопія — у черевній стінці робляться тоненькі проколи, через які вводяться інструменти чи гістероскопія — огляд та всі маніпуляції проводяться без будь-яких зовнішніх розрізів.

Який метод застосовувати — залежить від конкретної ситуації. Наприклад, при виявленні поліпів у матці може вистачити гістероскопії, а от при міомі потрібна вже лапароскопія.

Які гінекологічні операції проводять в Oxford Medical та чому туди варто звернутись

Оксфорд Медікал — сучасна приватна клініка, де працюють досвідчені лікарі, є сучасні операційні, оснащені новітнім обладнанням, реанімаційний блок та комфортабельні палати для післяопераційного відновлення, розраховані на одну або дві людини.

Лікарі відділу гінекологічної хірургії проводять такі операції:

видалення поліпів, міом, фіброміом, кісти яєчника;

вагінопластику;

діагностичну та хірургічну гістероскопію;

інтимну пластику;

розтин дівочої пліви (за бажанням чи медичними показаннями);

видалення фаллопієвих труб та яєчників.

Щоб не втрачати дорогоцінний час і тримати жіноче здоров’я під контролем, варто регулярно відвідувати гінеколога.

Якщо бажаєте потрапити до спеціаліста в Оксфорд Медікал, беріть запис на прийом на сайті клініки або за телефоном.