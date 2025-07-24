24.07.2025 15:13 Рита Парфенова

На Ізюмщині водій, який ухилявся від обліку, затиснув руку поліцейському та втік із блокпоста

38-річний мешканець Ізюма під час перевірки документів чинив опір поліцейському, поранив його та намагався втекти. Йому повідомлено про підозру.

Поліцейські Ізюмського району повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який учинив опір правоохоронцю під час перевірки на блокпості, передає РЕДПОСТ.

Інцидент стався під час зупинки автомобіля для перевірки документів. У ході встановлення особи поліцейські з’ясували, що водій перебуває на обліку як такий, що ухиляється від військового обліку.

Після цього чоловік навмисно затиснув руку поліцейського у вікні авто та раптово поїхав з місця події. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження, а водій утік.

Поліцейські оперативно розшукали правопорушника. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 342 ККУ — опір працівникові правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують: непокора законним вимогам поліції є кримінальним правопорушенням, яке тягне за собою відповідальність.

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