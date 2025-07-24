24.07.2025 15:25 Рита Парфенова

«Те, що сталося сьогодні, має єдину назву – тероризм», – Ігор Терехов про авіаудар по Харкову

Дві керовані авіабомби вагою по 250 кг російська армія скинула на густозаселений район Харкова серед білого дня. Постраждали 37 людей, серед них діти.



Фото з відкритих джерел

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Сьогодні серед білого дня російський агресор вдарив по густозаселеному мікрорайону Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кг кожна. В цей момент надворі були люди. І лише дивом обійшлося без загиблих. Поранено 37 осіб. Серед них є діти.



Було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею було вибито 612 вікон, втім, ці дані попередні, адже поквартирне обстеження досі триває.



Удар також залишив вирву на дорожньому покритті. Згоріли сім автівок, ще 18 - пошкоджено. Руйнацій зазнав виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення.



Окремо зазначу, що поруч була електрична підстанція. На щастя, її пошкодження не критичні, і вже до вечора енергетики планують повністю відновити електропостачання всім споживачам.



Місто працює. Комунальники, рятувальники, правоохоронці, волонтери, медики, загін швидкого реагування «Червоного Хреста» - всі на місці. Ми вже почали закривати вибиті вікна, але ще не всюди це можливо - у багатьох квартирах спершу потрібно розчистити рами від скла.



Завтра поряд з місцем вибухів працюватиме мобільний ЦНАП. Мешканці будинків зможуть подати заяви на компенсацію за програмою «єВідновлення».



Запитів на розселення поки що немає: люди намагаються привести до ладу свої оселі. Але ми готові до змін ситуації, тому пропонуємо тимчасове житло в гуртожитках.



Те, що сталося сьогодні, має єдину назву - тероризм. Черговий цілеспрямований удар рф по мирному населенню. Без жодного військового об’єкта поблизу.



І наостанок. Прошу всіх - не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Відходьте від вікон. Не будьте на відкритих просторах. Заходьте в укриття. Бережіть свої життя!», – йдеться у повідомленні

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Раніше РЕДПОСТ публікував фото з місця авіаудару по Харкову: зруйновані будинки та згорілі авто.