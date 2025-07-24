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24.07.2025  17:21   Дмитро Колонєй

Ворог завдав новий удар по Харкову: куди та чим поцілили окупанти (оновлено)

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.


Ворог завдав новий удар по Харкову: куди та чим поцілили окупанти (оновлено)

"Зафіксовано удар по Харкову в Індустріальному районі бойовим дроном типу «черніка». Приліт у приватному секторі. Наслідки уточнюються", - поіфнормував мер Хапркова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Пошкоджено приватне домоволодіння, гараж, вибиті шибки, постраждали гаражі та електромережі. Без поранених та загиблих.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав про удар росіян по центральній частині Харкова керованими авіабомбами.

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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