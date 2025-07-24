Ворог завдав новий удар по Харкову: куди та чим поцілили окупанти (оновлено)

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.
"Зафіксовано удар по Харкову в Індустріальному районі бойовим дроном типу «черніка». Приліт у приватному секторі. Наслідки уточнюються", - поіфнормував мер Хапркова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Пошкоджено приватне домоволодіння, гараж, вибиті шибки, постраждали гаражі та електромережі. Без поранених та загиблих.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар росіян по центральній частині Харкова керованими авіабомбами.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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