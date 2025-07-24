У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про клькість поранених через авіаудар.
Як повідомляє РЕДПОСТ, кількість постраждалих внаслідок денного обстрілу міста зросла до 42. Серед них двоє немовлят - 28 днів та місяця від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років та двоє 17-річних підлітків.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про удар росіян по центральній частині Харкова керованими авіабомбами.
Комментариев: 0
Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
влажность:
давление:
ветер: