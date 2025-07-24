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24.07.2025  17:43   Дмитро Колонєй

У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про клькість поранених через авіаудар.

Як повідомляє РЕДПОСТ, кількість постраждалих внаслідок денного обстрілу міста зросла до 42. Серед них двоє немовлят - 28 днів та місяця від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років та двоє 17-річних підлітків. 

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав про удар росіян по центральній частині Харкова керованими авіабомбами.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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