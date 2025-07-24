24.07.2025 18:07 Дмитро Колонєй

Сили оборони зірвали сім атак ворога на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 24 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Від обстрілів з території країни-агресорки постраждало прикордонне село Тимофіївка Харківської області, передає РЕДПОСТ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське – на цей час ворожі атаки відбито.

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На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Великої Шапківки. Одне бойове зіткнення триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники втратили понад 90 осіб і 120 одиниць техніки на Харківському напрямку.