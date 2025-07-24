    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони зірвали сім атак ворога на Харківщині
24.07.2025  18:07   Дмитро Колонєй

Сили оборони зірвали сім атак ворога на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 24 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Від обстрілів з території країни-агресорки постраждало прикордонне село Тимофіївка Харківської області, передає РЕДПОСТ.
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське – на цей час ворожі атаки відбито.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Великої Шапківки. Одне бойове зіткнення триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники втратили понад 90 осіб і 120 одиниць техніки на Харківському напрямку.

 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Надзвичайні події У Харкові продовжує зростати кількість постраждалих 24.07 Надзвичайні події Ворог завдав новий удар по Харкову: куди та чим поцілили окупанти (оновлено) 24.07 Надзвичайні події Прокуратура показала, як виглядают з коптеру наслідки удару по Харкову ворожими КАБами (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 