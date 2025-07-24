24.07.2025 18:35 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов відзначив кращих працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини
Мер Харкова Ігор Терехов привітав колектив Центру з прийдешнім професійним святом - Днем медичного працівника. України.
Ігор Терехов відзначив кращих працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час урочистого заходу Ігор Терехов подякував медикам за самовідданість і героїчну працю в умовах війни, наголосивши, що саме бригади екстреної допомоги першими прибувають на місця трагедій, ризикуючи життям, щоб врятувати інших.
«Ваша робота - це теж фронт. І коли я приїжджаю на місце обстрілу, ви вже там. Ви першими витягуєте разом з рятувальниками людей з-під завалів, надаєте допомогу під обстрілами, рятуєте тих, хто опинився на межі. Я схиляю голову перед вашими професіоналізмом і незламністю», - зазначив Ігор Терехов.
Очільник міста вручив кращим співробітникам центру Подяки міського голови.
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