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24.07.2025  18:53   Дмитро Колонєй

Валерій Залужний надав прогноз до якого року може тривати війна в Україні

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звернув увагу на зміни у ході повномаштабного вторгнення та нові методи війни

 
РЕДПОСТ наводить думку та прогноз відомого воєнного експерта та Посла України в Англії Валерія Залужного щодо війни в Україні:
 
  • Старі методи війни, як було під час Другої світової, вже не діють. Саме за ними розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року й закінчилось приблизно в грудні 2023 року. 
  • Нова війна - на виснаження - розпочалася з 2024 року. Якщо у 2022 році під чс наступу  їхали колони танків, а за ними йшла велика кількість особового складу, зараз вони помінялись місцями і лінія фронту призначена для того, щоб вбивати.
  • Якщо Україна буде вимагати лише припинення вогню чи тимчасове перемир'я, не сформувавши на майбутнє свій захист, ця війна може тривати і до 2034 року.
 
Нова стратегія війни спрямована не скільки на захоплення територій, скільки на виснаження ресурсів і можливостей противника, створення хаосу – аби зламати волю нації до спротиву. З цього можна сформувати тактику для перемоги України.
 
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Тэги:  погноз, залужний, агрессия россии
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