Енергетики повернули світло у постраждалі від бомбардування будинки Харкова (фото)

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Гороскоп на 24 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.

Прогноз погоди у Харкові на 24 липня У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.