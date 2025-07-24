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24.07.2025  19:22   

Енергетики повернули світло у постраждалі від бомбардування будинки Харкова (фото)

Авіаційні удари росіян залишили без електрики багатоповерхівки Харкова.

Повернули світло у постраждалі від бомбардування будинки міста енергетики: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, один з авіаційних ударів влучив у трасу проходження кабельної лінії, а вибухом була пошкоджена будівельна частина трансформаторної підстанції, яка живить розташовані поруч багатоповерхівки. 
 
Повернули світло у постраждалі від бомбардування будинки міста енергетики: Новини Харкова
 
Повернули світло у постраждалі від бомбардування будинки міста енергетики: Новини Харкова
 
Повернули світло у постраждалі від бомбардування будинки міста енергетики: Новини Харкова
 
«Перед фахівцями «Харківобленерго» постало завдання як найшвидше відновити електропостачання та повернути нормальні побутові умови людям, які пережили стресову ситуацію з вибитими вікнами в квартирах та пошкодженими автівками», - розповів начальник Північного району електричних мереж Олександр Баринов. 
 
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Енергетики продовжать аварійно-відновлювальні роботи з метою покращення надійності енергозабезпечення постраждалого житлового комплексу.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 25 липня 2025 року на околиці Харкова відключать воду через підготовку до зими.
 
Тэги:  світло, ремонт, харків, обстріл, агрессия россии
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