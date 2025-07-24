24.07.2025 19:22
Енергетики повернули світло у постраждалі від бомбардування будинки Харкова (фото)
Авіаційні удари росіян залишили без електрики багатоповерхівки Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, один з авіаційних ударів влучив у трасу проходження кабельної лінії, а вибухом була пошкоджена будівельна частина трансформаторної підстанції, яка живить розташовані поруч багатоповерхівки.
«Перед фахівцями «Харківобленерго» постало завдання як найшвидше відновити електропостачання та повернути нормальні побутові умови людям, які пережили стресову ситуацію з вибитими вікнами в квартирах та пошкодженими автівками», - розповів начальник Північного району електричних мереж Олександр Баринов.
Енергетики продовжать аварійно-відновлювальні роботи з метою покращення надійності енергозабезпечення постраждалого житлового комплексу.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що 25 липня 2025 року на околиці Харкова відключать воду
через підготовку до зими.
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