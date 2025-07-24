У Харкові святкують прийдешній День медика (фото)

Міський голова Ігор Терехов 24 липня привітав медичних працівників міста з прийдешнім професійним святом - Днем медика.
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Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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