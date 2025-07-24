24.07.2025 19:36

У Харкові святкують прийдешній День медика (фото)

Міський голова Ігор Терехов 24 липня привітав медичних працівників міста з прийдешнім професійним святом - Днем медика.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Під час урочистостей мер висловив подяку всім медичним працівникам, зокрема, військовим медикам, повідомляє РЕДПОСТ

«Харків стоїть завдяки вам - сильним, відданим людям. Ви - на передовій щодня: рятуєте, лікуєте. Під обстрілами та у підвалах ви приймали пологи, вивозили поранених, підтримували тих, хто втрачав надію. Особливу вдячність висловлюю нашим військовим медикам, які рятують життя на передовій, у надзвичайно складних умовах. Часто саме завдяки вам наші захисники повертаються живими. Харків пам’ятає і цінує кожного з вас. І я пишаюся, що ви залишилися в місті. Дякую за вашу невтомну роботу!» - зазначив Ігор Терехов.

Кращим працівникам медичної галузі міський голова вручив цінні подарунки - годинники.

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