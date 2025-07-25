25.07.2025 17:12 Дмитро Колонєй

Під Харковом дівчина зникла з дому після сварки з матусею

Що сталося із підлітком з'ясували поліцейські з передмістя Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , вдень 25 липня 2025 року до чугуївських поліцейських звернулася за допомгою мешканка Малинівської громади. Вона розповіла, що не може знайти зниклу 13-річну доньку. За її словами напередодні між нею та дитиною стався конфлікт. А зранку вона виявила, що доньки немає вдома. Самостійні пошуки не дали результатів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На місце події негайно виїхали працівники ювенальної превенції спільно з офіцерами громади. Протягом години правоохоронці знайшли дитину.

Виявилося, що дівчина познайомилася через інтернет із хлопцем із Харкова та вирішила поїхати до нього.

Поліцейські повернули дитину додому. Наразі з нею та матір’ю працюють ювенальні інспектори та соціальні служби. Також проводиться перевірка щодо можливих фактів домашнього насильства в родині.