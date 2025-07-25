    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом дівчина зникла з дому після сварки з матусею
25.07.2025  17:12   Дмитро Колонєй

Під Харковом дівчина зникла з дому після сварки з матусею

Що сталося із підлітком з'ясували поліцейські з передмістя Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 25 липня 2025 року до чугуївських поліцейських  звернулася за допомгою мешканка Малинівської громади. Вона розповіла, що не може знайти зниклу 13-річну доньку. За її словами напередодні між нею та дитиною стався конфлікт. А зранку вона виявила, що доньки немає вдома. Самостійні пошуки не дали результатів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
На місце події негайно виїхали працівники ювенальної превенції спільно з офіцерами громади. Протягом години правоохоронці знайшли дитину.
Виявилося, що дівчина познайомилася через інтернет із хлопцем із Харкова та вирішила поїхати до нього.
 
Поліцейські повернули дитину додому. Наразі з нею та матір’ю працюють ювенальні інспектори та соціальні служби. Також проводиться перевірка щодо можливих фактів домашнього насильства в родині.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав про зниклого хлопчика та його "халабуду" та про дитину, яка втекла й відмовилася повертатися в домівку до жорстокої матері. 
 
Тэги:  пошук, зника дівчина, харків, діти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.07 Надзвичайні події Невідомий збив людину: поліція встановлює свідків ДТП у Харкові 29.05 Армія Червоний Хрест отримав сотні тисяч звернень щодо зниклих безвісті українських воїнів 23.05 Надзвичайні події Під Харковом зник безвісті літінй чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 