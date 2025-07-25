    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині недбалість медиків призвела до трагедії
25.07.2025  19:01   Дмитро Колонєй

На Харківщині недбалість медиків призвела до трагедії

Суперечили медичним стандартам і коштували життя ненародженим дітям дії трьох лікарів на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  на Харківщині жінка виношувала двійню — вагітність із підвищеним ризиком, яка потребує посиленого спостереження. 
 
Однак лікарі
  • не забезпечили належної діагностики,
  • допустили помилки у висновках і
  • не вжили необхідних заходів на етапах вагітності.
  • Ігнорували обстеженгня
  • несвоєчасно госпіталізували жінку
 
Коли стан загострився, пацієнтку не направили до перинатального центру відповідного рівня, що призвело до трагічного  Один із плодів загинув ще до пологів (у період між 25 червня та 5 липня 2025 року, другий — помер під час термінового кесаревого розтину (8 липня 2025 року).
 
Комісійна судово-медична експертиза підтвердила: саме неналежні дії трьох харківських лікарів стали причиною загибелі обох плодів.
 
Трьом лікарям оголошено підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом в кареті «швидкої» народилася дитина.
 
Тэги:  смерть, діти, харків, кримінал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Lifestyle Помер відомий рестлер та актор Халк Хоган 24.07 Надзвичайні події На Харківщині водій знайшов свою смерть, вилетів на зустрічну смугу (фото) 23.07 Надзвичайні події На автотрасу в Італії впав та вибухнув літак (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 