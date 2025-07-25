На Харківщині недбалість медиків призвела до трагедії

25.07.2025 19:01 Дмитро Колонєй

Суперечили медичним стандартам і коштували життя ненародженим дітям дії трьох лікарів на Харківщині.

Однак лікарі

не забезпечили належної діагностики,

допустили помилки у висновках і

не вжили необхідних заходів на етапах вагітності.

Ігнорували обстеженгня

несвоєчасно госпіталізували жінку

Коли стан загострився, пацієнтку не направили до перинатального центру відповідного рівня, що призвело до трагічного Один із плодів загинув ще до пологів (у період між 25 червня та 5 липня 2025 року, другий — помер під час термінового кесаревого розтину (8 липня 2025 року).

Комісійна судово-медична експертиза підтвердила: саме неналежні дії трьох харківських лікарів стали причиною загибелі обох плодів.

Трьом лікарям оголошено підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків.