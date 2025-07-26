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26.07.2025  09:15   

Почесний харків’янин Олександр Сирський святкує ювілей

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 26 липня, привітав з 60-річчям Почесного громадянина міста Харкова, Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.

 
«В один з найскладніших періодів новітньої історії України Ви взяли на себе виняткову відповідальність за долю держави. Щоденною невтомною працею Ви демонструєте вірність національним інтересам і непохитне прагнення до справедливого завершення великої війни.
 
Ваша стратегічна далекоглядність і щира турбота про життя кожного воїна стали опорою для Збройних Сил України та вагомим чинником стримування агресора. Дякую за те, що даєте мільйонам українців впевненість у Перемозі! 
 
Нехай Ваші рішучість і лідерство й надалі ведуть українську армію до цієї мети! Бажаю міцного здоров’я, незгасної енергії та якнайшвидшого встановлення миру в Україні!» - говориться у привітанні.
 
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Тэги:  харків
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