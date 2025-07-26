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26.07.2025  09:50   Віталій Хіневич

Ворог масовано атакував Харківську область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів постраждали 29 людей, серед них дитина. 
 
У м. Харків постраждали 22 людей, зокрема 12-річна дівчинка; у м. Куп'янськ постраждав 44-річний чоловік, 78-річна і дві 41-річні жінки; у м. Зміїв постраждали два 50-річні і 47-річний чоловіки.
 
Минулої ночі з 0.10 до 3.20 ворог масовано атакував Харків та область. 
 
2 ракетами, 4 КАБами і 15 БпЛА окупанти вдарили по Київському району Харкова.
 
Внаслідок обстрілу загалом постраждало 6 людей, серед них — 3 співробітники ДСНС і медичний працівник.
 
Співробітниками ДСНС врятовано 6 людей, зокрема 2 дітей.
 
Внаслідок обстрілу горіли виробничі приміщення, продовольчі склади, автомобіль. Загальна площа пожеж – близько 2500 метрів квадратних. 
 
Також уночі росіяни 2 ракетами та 12 БпЛА вдарили по м. Зміїв. 
 
Постраждали 3 людей, зокрема медичний працівник.
 
Виникла масштабна пожежа – близько 2000 метрів квадратних, також горіли приватні господарчі споруди.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 4 ракети (тип встановлюється);
  • 12 КАБ;
  • 31 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 4 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у м. Харків пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, приватний будинок, будівлю медзакладу, адмінбудівлю, підприємство, 6 автомобілів; 
  • у Харківському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 2 господарчі споруди, 2 автомобілі (с. Безруки); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію (с. Приколотне);
  • у Чугуївському районі пошкоджено підприємство (м. Зміїв), гімназію (с. Вирішальний).
Упродовж минулої доби зафіксовано191 бойове зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані та Кудіївки.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через повторні ворожі удари по Харкову постраждали рятувальники.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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