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26.07.2025  10:40   Віталій Хіневич

У Харкові деякі тролейбуси та трамваї тимчасово змінять маршрут

Рух трамваїв на вул. Морозова та пр. Байрона, а також рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Аерокосмічному, буде припинений з 9:30 до 17:00 27 липня.

 
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з ремонту обладнання АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.
 
У зв'язку з цим, трамваї і тролейбуси в цей період курсуватимуть так: 
 
трамвай №5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників; 
 
трамвай №8: розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників; 
 
тролейбус №3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - розворотне коло  «Вул. Одеська»;
 
у зворотному напрямку:  розворотне коло  «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло  «Вул. Дванадцятого Квітня»; 
 
тролейбус №6: не курсує. 
 
У цей час працюватиме тимчасовий автобус №6: вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський (у зворотному напрямку: пров. Подільський - вул. Кузнечна) - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - вул. Південнопроектна - вул. Деповська - вул. Павла Тичини - залізнична станція «Основа».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у суботу змінять маршрут руху два популярні харківські трамваї.
 
Тэги:  трамваї, харків, тролейбуси
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