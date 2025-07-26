26.07.2025 10:40 Віталій Хіневич

У Харкові деякі тролейбуси та трамваї тимчасово змінять маршрут

Рух трамваїв на вул. Морозова та пр. Байрона, а також рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Аерокосмічному, буде припинений з 9:30 до 17:00 27 липня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з ремонту обладнання АТ «Харківобленерго», передає РЕДПОСТ.

У зв'язку з цим, трамваї і тролейбуси в цей період курсуватимуть так:

трамвай №5: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;

трамвай №8: розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;

тролейбус №3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - пр. Байрона - розворотне коло «Вул. Одеська»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - пр. Олександрівський - пр. Індустріальний - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня»;

тролейбус №6: не курсує.

У цей час працюватиме тимчасовий автобус №6: вул. Кузнечна (розворотне коло тролейбусів) - пров. Лопатинський - пров. Соляниківський - пров. Подільський (у зворотному напрямку: пров. Подільський - вул. Кузнечна) - вул. Вернадського - пр. Аерокосмічний - вул. Південнопроектна - вул. Деповська - вул. Павла Тичини - залізнична станція «Основа».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у суботу змінять маршрут руху два популярні харківські трамваї.