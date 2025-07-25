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25.07.2025  20:27   Дмитро Колонєй

У суботу змінять маршрут руху два популярні харківські трамваї

Які трамваї, чому та як саме курсуватимуть розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, 26 липня 2025 року з 9:00 до 11:00 через необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт АТ «Харківобленерго», буде припинений рух трамваїв 
 
  • на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Польової до вул. Морозова, а також 
  • на вул. Морозова та пр. Байрона, 
 

Трамвай №5 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Польова - вул. Добровольців - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - майдан Конституції - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський»; 
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Трамвай №8 ходитиме таким шляхом:

 
  • розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Польова - вул. Добровольців - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - розворотне коло «602-й мікрорайон».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди.
 
Тэги:  транспорт, маршрут, харків, трамвай
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