25.07.2025 20:53 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про новий приліт у Харкові

Мер Харкова розповів, куди поцілили російські інтервенти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував: "Зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту. Наразі - без постраждалих."

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про приліт БПЛА по центральній частині Харкова та пошкодження багатоквартирного будинку.