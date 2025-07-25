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25.07.2025  20:53   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про новий приліт у Харкові

Мер Харкова розповів, куди поцілили російські інтервенти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував: "Зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту. Наразі - без постраждалих."

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про приліт БПЛА  по центральній частині Харкова та пошкодження багатоквартирного будинку.

 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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