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25.07.2025  19:47   

Росіяни завдали удару по центру Харкова (оновлено)

Про нову атаку окупантів поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Росіяни завдали удару по центру Харкова (оновлено)

"Приліт БПЛА «черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі.  Навколо житлова забудова", - інформує мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Ворог поцілив у дорогу, поряд з будинками й медичним закладом.Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові завершені рятувальні роботи на місці ворожого влучання по медзакладу.
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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