Росіяни завдали удару по центру Харкова (оновлено)

Про нову атаку окупантів поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
"Приліт БПЛА «черніка» по центральній частині Харкова у Київському районі. Навколо житлова забудова", - інформує мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
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