27.07.2025 09:12

Система охорони здоров’я Харкова працює не гірше, ніж до війни, – Ігор Терехов

До Дня медичного працівника міський голова Харкова подякував лікарям, медсестрам, фельдшерам і військовим медикам за самовіддану працю в умовах війни.

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

У своєму зверненні до Дня медичного працівника Харківський міський голова Ігор Терехов відзначив надзвичайну стійкість та професійність медиків, які залишилися в місті попри війну.

За його словами, з 58 комунальних медичних закладів у Харкові пошкоджено 44. Деякі – неодноразово. Проте, навіть за таких умов, система охорони здоров’я продовжує функціонувати стабільно.

«Система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це – завдяки нашим героїчним медикам», – заявив Терехов.

Він наголосив, що умови, в яких працюють харківські лікарі, відрізняються від буднів колег у відносно спокійних регіонах. Медики не лише надають допомогу хворим із хронічними захворюваннями чи після операцій, а й щодня рятують поранених після обстрілів, працюючи під вибухами, серед уламків.

«Будемо відвертими: будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер зовсім не схожі на будні колег з більшості інших міст України. Адже, крім звичних пацієнтів з хронічними захворюваннями, ургентними станами, післяопераційним доглядом, вони щодня рятують поранених після ворожих ударів. Щодня працюють під загрозою обстрілів. Під вибухами, серед уламків», – зазначив він.

Окремо міський голова подякував військовим медикам, які діють в екстремальних умовах:

«Шана військовим медикам, які роблять абсолютно неймовірні речі, часто у бойових умовах, і повертають захисників та захисниць до життя, до тями, до строю!»

Ігор Терехов подякував усім медичним працівникам за витримку, мужність і вірність присязі:

«Я дуже вдячний кожному медпрацівнику – за професійність, за витримку, за те, що залишилися з людьми у рідному місті в ці найважчі часи! Зі святом!»