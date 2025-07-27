Ігор Терехов привітав працівників торгівлі: в Харкові понад 6300 підприємств продовжують роботу попри війну

Ігор Терехов назвав харківських підприємців «героями тилу» та подякував їм за внесок у життя міста. Мер наголосив: торговельна галузь залишається опорою для Харкова навіть в умовах повномасштабної війни.
З нагоди Дня працівників торгівлі Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до підприємців міста, подякувавши їм за стійкість і відданість справі у воєнний час. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
«Харківські підприємці – це справжні герої тилу: незламні, рішучі та стійкі. Ви працюєте під постійними загрозами, але продовжуєте забезпечувати людей необхідним, розвивати бізнес і підтримувати міську економіку», – зазначив Терехов.
За його словами, у Харкові нині працює понад 6300 підприємств у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Міський голова підкреслив, що за кожним із цих закладів стоять люди, які не злякалися війни і не зупинили свою діяльність.
«Пишаюся кожним, хто робить внесок у розвиток цієї важливої галузі. Бажаю процвітання, витримки та якнайшвидшої Перемоги!», – підсумував очільник Харкова.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що до Дня медичного працівника міський голова Харкова подякував лікарям, медсестрам, фельдшерам і військовим медикам за самовіддану працю в умовах війни.
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Емоції й інтуїція домінуватимуть над логікою. Велика ймовірність піддатися впливам чи імпульсивним рішенням, тому варто зберігати критичне мислення.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без істотних опадів.
З 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня.
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