27.07.2025 12:03 Рита Парфенова

Про наслідки удару дронами по Харкову та Малій Данилівці повідомили в прокуратурі (фото)

У ніч на 27 липня російські війська атакували Харків і передмістя ударними безпілотниками типу «Герань-2». Унаслідок влучань пошкоджено житлові будинки, цивільні об’єкти та виробничу інфраструктуру.

Близько опівночі 26 липня російські окупанти здійснили атаку на Харків і його передмістя з використанням ударних безпілотників «Герань-2». Атака тривала орієнтовно з 23:40 до 00:10. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Київському районі Харкова внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та житловий будинок.

У селищі Мала Данилівка Харківського району безпілотники влучили у виробничий об’єкт, в результаті чого виникла пожежа. Її вдалося локалізувати о 1:20. Також пошкоджено кілька приватних будинків.

Постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.