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27.07.2025  12:03   Рита Парфенова

Про наслідки удару дронами по Харкову та Малій Данилівці повідомили в прокуратурі (фото)

У ніч на 27 липня російські війська атакували Харків і передмістя ударними безпілотниками типу «Герань-2». Унаслідок влучань пошкоджено житлові будинки, цивільні об’єкти та виробничу інфраструктуру.

Удар дронів по Харкову та Малій Данилівці

Близько опівночі 26 липня російські окупанти здійснили атаку на Харків і його передмістя з використанням ударних безпілотників «Герань-2». Атака тривала орієнтовно з 23:40 до 00:10. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Київському районі Харкова внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство та житловий будинок.

Удар дронів по Харкову та Малій Данилівці

У селищі Мала Данилівка Харківського району безпілотники влучили у виробничий об’єкт, в результаті чого виникла пожежа. Її вдалося локалізувати о 1:20. Також пошкоджено кілька приватних будинків.

Постраждалих внаслідок атаки не зафіксовано.

Удар дронів по Харкову та Малій Данилівці

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів і звичаїв війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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