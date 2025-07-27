росія втратила понад 120 одиниць техніки й 78 військових на Харківському напрямку за добу

Сили оборони України відбили п’ять штурмів на напрямку ОТУ “Харків” і завдали втрат російським окупантам. Знищено десятки дронів, артсистем, техніки та живої сили.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 27 липня ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, але контрольованою. Протягом доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону українських захисників.
Російські війська здійснили 2 ракетних і 4 авіаційних удари, під час яких застосували 9 керованих авіабомб (КАБ) та 10 некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом зафіксовано 524 обстріли українських позицій, з них 141 — за допомогою дронів-камікадзе.
Сили оборони України завдали противнику суттєвих втрат. Протягом доби ліквідовано 78 окупантів, з яких 41 — безповоротно. Також знищено та пошкоджено 127 одиниць ворожого озброєння і техніки, зокрема:
Крім того, українські захисники знищили 75 укриттів ворога, 9 стартових позицій для запуску БпЛА та 2 місця зберігання боєприпасів.
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