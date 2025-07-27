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27.07.2025  12:51   Рита Парфенова

У Харкові жінка обкрадала подруг після застілля – поліція повідомила про підозру

30-річну харків’янку викрили у двох крадіжках особистого майна. Вона привласнила телефони та ноутбук у знайомих, скориставшись моментом, коли господарки засинали після вживання алкоголю.


Фото: Поліція Харківської області

У Харкові судима жінка вкрала телефони й ноутбук у знайомих

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харкова встановили особу жінки, яку підозрюють у вчиненні серії майнових злочинів. Слідством доведено її причетність до щонайменше двох епізодів крадіжок на загальну суму понад 37 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, 30-річна місцева мешканка перебувала в гостях у знайомої. Під час розпивання спиртного вона дочекалася, поки господарка заснула, і викрала два мобільні телефони. Згодом, за схожих обставин, жінка обікрала іншу подругу, забравши ноутбук.

Під час розслідування співробітники кримінальної поліції відділу № 2 Харківського РУП № 2 встановили, що жінка вже мала судимості за аналогічні злочини.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно або з проникненням у житло. Санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє жителів Харківщини вкрали з банківської картки знайомого 23 тисячі гривень.

Тэги:  крадіжка, харків
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