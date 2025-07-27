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27.07.2025  11:26   Рита Парфенова

Поліція задокументувала нові воєнні злочини рф на Харківщині (фото)

Протягом доби російські війська завдали ударів по Харкову та кількох населених пунктах області, використовуючи авіабомби й дрони. Поліція зафіксувала наслідки атак і відкрила кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.

Наслідки обстрілів Харкова та районів області

Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби правоохоронці Харківщини задокументували наслідки чергових російських обстрілів, під час яких противник атакував мирне населення керованими авіабомбами та безпілотниками. Удари зафіксовані в місті Харків, а також у Харківському та Куп’янському районах.

У Харкові пошкоджень зазнали цивільне підприємство та приватний житловий будинок. У місті Куп’янськ внаслідок ворожих обстрілів постраждали кілька приватних будинків і автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило.

Наслідки обстрілів Харкова та районів області

У селі Рогозянка Куп’янського району ворожий FPV-дрон влучив у приватний будинок, а у селищі Мала Данилівка Харківського району пошкоджено виробничу будівлю та ще один житловий будинок.

26 липня поліцейські провели огляди місць ударів і внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальні провадження відкрито за фактами порушення законів і звичаїв війни.

Наслідки обстрілів Харкова та районів області

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківської області фіксують воєнні злочини Росії, скоєні проти цивільного населення й об’єктів інфраструктури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.

Наслідки обстрілів Харкова та районів області

Наслідки обстрілів Харкова та районів області

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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