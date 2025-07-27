27.07.2025 10:58 Рита Парфенова

Патрульні Харківщини виявили 8 осіб із наркотичними речовинами

Під час поверхневих перевірок упродовж доби патрульні Харківщини виявили у восьми громадян, ймовірно, наркотики різного походження.

Патрульна поліція Харківської області повідомляє про виявлення восьми осіб, у яких під час добових перевірок були знайдені, ймовірно, наркотичні речовини, передає РЕДПОСТ.

Йдеться як про синтетичні, так і про рослинні наркотики. Усі випадки, зафіксовані патрульними, передано слідчим для подальшого розслідування.

Правоохоронці наголошують: зберігання наркотиків не лише карається законом, а й становить серйозну загрозу для життя та здоров’я.

Патрульна поліція закликає громадян не залишатися осторонь. Якщо вам відомо про місця розповсюдження наркотиків або осіб, причетних до цього, повідомляйте на лінію 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка».