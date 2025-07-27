27.07.2025 10:38 Рита Парфенова

У Харкові чоловік ошукував людей і зникав із їхнім майном

Правоохоронці викрили 56-річного харків’янина, який, використовуючи довіру людей, заволодівав їхнім майном.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харкова повідомили про підозру 56-річному чоловіку, який обманом заволодівав чужим майном. Злочини сталися в січні–лютому 2025 року. До відділу поліції №1 надходили повідомлення від громадян, які стверджували, що невідомий чоловік, скориставшись їхньою довірою, забирав майно та зникав.

У ході оперативно-розшукових заходів особу зловмисника вдалося встановити. Виявилося, що він вже мав судимість.

Під час досудового розслідування поліцейські зафіксували щонайменше два епізоди шахрайства: фігурант заволодів мобільним телефоном і комп’ютерним монітором. Загальна сума збитків – близько 10 тисяч гривень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ – шахрайство, вчинене повторно. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Чоловіку вже повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці затримали 47-річного місцевого жителя, якого підозрюють у продажі фальшивих ювелірних виробів через платформу онлайн-оголошень OLX.