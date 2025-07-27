Атака дронів на Харків і передмістя: з’явилися фото, як рятувальники гасили пожежі після влучань

У ніч на 24 липня росіяни атакували Харків і Харківський район дронами-камікадзе. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Вогнеборці ДСНС ліквідували займання, жертв немає.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, у ніч проти 24 липня російські війська атакували місто Харків і його передмістя дронами-камікадзе.
У Київському районі Харкова зафіксовані пошкодження цивільного підприємства та приватного будинку.
Також атака зачепила територію Харківського району — у селі Мала Данилівка внаслідок влучання постраждала виробничо-господарча споруда.
У всіх трьох випадках виникли пожежі. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце та повністю ліквідували загоряння. Опубліковані фото з місць подій показують, як вогнеборці приборкували полум’я в умовах нічних обстрілів.
Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Наслідки атак уточнюються.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.
Комментариев: 0
Емоції й інтуїція домінуватимуть над логікою. Велика ймовірність піддатися впливам чи імпульсивним рішенням, тому варто зберігати критичне мислення.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без істотних опадів.
З 2023 року День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня.
влажность:
давление:
ветер: