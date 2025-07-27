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27.07.2025  09:53   Рита Парфенова

Атака дронів на Харків і передмістя: з’явилися фото, як рятувальники гасили пожежі після влучань

У ніч на 24 липня росіяни атакували Харків і Харківський район дронами-камікадзе. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Вогнеборці ДСНС ліквідували займання, жертв немає.

Новини Харкова: фото з місця гасіння пожеж після ударів дронів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, у ніч проти 24 липня російські війська атакували місто Харків і його передмістя дронами-камікадзе.

У Київському районі Харкова зафіксовані пошкодження цивільного підприємства та приватного будинку.

Також атака зачепила територію Харківського району — у селі Мала Данилівка внаслідок влучання постраждала виробничо-господарча споруда.

Новини Харкова: фото з місця гасіння пожеж після ударів дронів

У всіх трьох випадках виникли пожежі. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце та повністю ліквідували загоряння. Опубліковані фото з місць подій показують, як вогнеборці приборкували полум’я в умовах нічних обстрілів.

Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Наслідки атак уточнюються.

Новини Харкова: фото з місця гасіння пожеж після ударів дронів

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.

Новини Харкова: фото з місця гасіння пожеж після ударів дронів

Тэги:  пожежа, дснс, обстріл, харків, агрессия россии
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