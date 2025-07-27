Харків і шість населених пунктів атаковані дронами, ракетами та авіабомбами

Протягом доби російська армія завдала масованих ударів по Харкову та області, застосувавши понад 70 одиниць різного озброєння. Пошкоджено щонайменше 7 об'єктів цивільної інфраструктури.
Минулої доби російські війська здійснили удари по місту Харкову та шести населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Ворог активно застосовував широкий спектр озброєння – від авіаційних ракет до дронів-камікадзе. Зокрема, по Київському району Харкова було спрямовано 10 ударних БпЛА.
Загалом по регіону окупанти використали:
Унаслідок атак пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема:
На щастя, інформації про загиблих або поранених немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.
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