27.07.2025 09:40 Рита Парфенова

Харків і шість населених пунктів атаковані дронами, ракетами та авіабомбами

Протягом доби російська армія завдала масованих ударів по Харкову та області, застосувавши понад 70 одиниць різного озброєння. Пошкоджено щонайменше 7 об'єктів цивільної інфраструктури.



Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби російські війська здійснили удари по місту Харкову та шести населених пунктах Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Ворог активно застосовував широкий спектр озброєння – від авіаційних ракет до дронів-камікадзе. Зокрема, по Київському району Харкова було спрямовано 10 ударних БпЛА.

Загалом по регіону окупанти використали:

10 некерованих авіаційних ракет;

9 авіабомб керованого типу (КАБ);

35 дронів типу «Шахед»;

11 БпЛА «Герань-2»;

3 безпілотники «Молнія»;

3 FPV-дрони.

Унаслідок атак пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема:

у Харкові постраждали приватний будинок та цивільне підприємство;

у Харківському районі (село Мала Данилівка) пошкоджено виробничо-господарську споруду та приватний будинок;

у Куп’янському районі (місто Куп’янськ, села Катеринівка і Рогозянка) зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків.

На щастя, інформації про загиблих або поранених немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.