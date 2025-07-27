27.07.2025 15:31 Рита Парфенова

У Малій Данилівці дрони «Герань-2» пошкодили три підприємства та 10 приватних будинків (фото)

У ніч на 27 липня внаслідок атаки чотирьох російських дронів у Малій Данилівці частково зруйновано об’єкти бізнесу та житлові будинки. Один безпілотник впав біля Чайківки.

Унаслідок нічної атаки чотирьох ворожих дронів типу «Герань-2» у смт Мала Данилівка Харківського району зазнали ушкоджень три підприємства. Приміщення частково зруйновано. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає РЕДПОСТ.

Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено близько десяти приватних домоволодінь. Основні руйнування – це вибиті вікна й пошкоджені покрівлі. Одна з ворожих БПЛА впала поблизу села Чайківка.

За повідомленням голови Малоданилівської громади, серед місцевого населення постраждалих немає.

Місцеві рятувальні й комунальні служби оперативно відреагували на наслідки атаки та ліквідували небезпеку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.