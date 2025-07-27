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27.07.2025  15:31   Рита Парфенова

У Малій Данилівці дрони «Герань-2» пошкодили три підприємства та 10 приватних будинків (фото)

У ніч на 27 липня внаслідок атаки чотирьох російських дронів у Малій Данилівці частково зруйновано об’єкти бізнесу та житлові будинки. Один безпілотник впав біля Чайківки.

Атака дронів «Герань-2» на Малу Данилівку: пошкоджено підприємства й будинки

Унаслідок нічної атаки чотирьох ворожих дронів типу «Герань-2» у смт Мала Данилівка Харківського району зазнали ушкоджень три підприємства. Приміщення частково зруйновано. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає РЕДПОСТ.

Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено близько десяти приватних домоволодінь. Основні руйнування – це вибиті вікна й пошкоджені покрівлі. Одна з ворожих БПЛА впала поблизу села Чайківка.

Атака дронів «Герань-2» на Малу Данилівку: пошкоджено підприємства й будинки

За повідомленням голови Малоданилівської громади, серед місцевого населення постраждалих немає.

Місцеві рятувальні й комунальні служби оперативно відреагували на наслідки атаки та ліквідували небезпеку.

Атака дронів «Герань-2» на Малу Данилівку: пошкоджено підприємства й будинки

Атака дронів «Герань-2» на Малу Данилівку: пошкоджено підприємства й будинки

Атака дронів «Герань-2» на Малу Данилівку: пошкоджено підприємства й будинки

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої ночі російські війська завдали нових ударів по Харкову та області. Внаслідок атак БпЛА спалахнули пожежі на цивільному підприємстві та в приватному секторі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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