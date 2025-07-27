27.07.2025 14:34 Рита Парфенова

Харківські дзюдоїсти здобули золото та бронзу на ЄЮОФ-2025 у Скоп’є

Юні спортсмени з Харківщини вибороли три медалі на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Північній Македонії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

На XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ), який проходив у Скоп’є (Північна Македонія), харківські дзюдоїсти у складі національної збірної України здобули три нагороди: одну золоту та дві бронзові.

До складу збірної увійшли представники Харківщини – Хазар Гейдаров, Дар’я Карпусь і Кіра Багмет.

Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг. У фіналі він впевнено здолав представника Азербайджану, принісши Україні другу золоту нагороду на цьогорічному фестивалі. Крім того, Гейдаров став бронзовим призером у складі збірної у командному турнірі.

Також бронзові медалі у командному заліку вибороли Дар’я Карпусь і Кіра Багмет, продемонструвавши високий рівень техніки, витримку й командний дух.

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