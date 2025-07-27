    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські дзюдоїсти здобули золото та бронзу на ЄЮОФ-2025 у Скоп’є
27.07.2025  14:34   Рита Парфенова

Харківські дзюдоїсти здобули золото та бронзу на ЄЮОФ-2025 у Скоп’є

Юні спортсмени з Харківщини вибороли три медалі на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Північній Македонії.

Харківські дзюдоїсти здобули три медалі на ЄЮОФ-2025
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посилання на Kharkiv Sport City.

На XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ), який проходив у Скоп’є (Північна Македонія), харківські дзюдоїсти у складі національної збірної України здобули три нагороди: одну золоту та дві бронзові.

До складу збірної увійшли представники Харківщини – Хазар Гейдаров, Дар’я Карпусь і Кіра Багмет.

Харківські дзюдоїсти здобули три медалі на ЄЮОФ-2025

Хазар Гейдаров виборов золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг. У фіналі він впевнено здолав представника Азербайджану, принісши Україні другу золоту нагороду на цьогорічному фестивалі. Крім того, Гейдаров став бронзовим призером у складі збірної у командному турнірі.

Також бронзові медалі у командному заліку вибороли Дар’я Карпусь і Кіра Багмет, продемонструвавши високий рівень техніки, витримку й командний дух.

Харківські дзюдоїсти здобули три медалі на ЄЮОФ-2025

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Гліб Сапсаєв, вихованець спортивного клубу «Ацтек», здобув золото на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед юнаків.
Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Lifestyle Помер відомий рестлер та актор Халк Хоган 24.07 Спорт Україна — у фіналі ЧС з артистичного плавання 23.07 Спорт Харківський тенісист виграв два фінали турніру ITF M25 в Австрії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 