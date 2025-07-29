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29.07.2025  08:35   

Директорку Центру служби крові в Харкові відзначили званням «Заслужений лікар України»

Президент Володимир Зеленський присвоїв Олені Малигон державне звання за самовіддану працю в умовах війни та збереження безперебійної роботи Центру служби крові під час обстрілів.

Новини Харкова: Олена Малигон отримала звання «Заслужений лікар України»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного звання «Заслужений лікар України» директорці Харківського обласного Центру служби крові Олені Малигон, передає РЕДПОСТ.

Цю державну нагороду вона отримала за значний особистий внесок у сферу охорони здоров’я, професіоналізм і витримку в надзвичайно складних умовах. Під її керівництвом Центр продовжував працювати попри війну, регулярні обстріли, тимчасове переміщення до підвального приміщення та цілодобовий режим роботи.

У медичній установі зазначають, що відзнака стала не лише державною нагородою, а й символом довіри та подяки за відданість справі й турботу про життя інших.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці здали донорську кров, щоб врятувати людські життя

Новини Харкова: Олена Малигон отримала звання «Заслужений лікар України»

Тэги:  медицина, харків
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