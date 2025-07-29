29.07.2025 08:58 Рита Парфенова

На Харківщині окупанти вбили мешканців Куп’янська і Слатиного: прокуратура відкрила справу

Російські війська завдали ударів по Харківській області з реактивної артилерії та дронів-камікадзе. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще одного чоловіка госпіталізовано.

Російські війська продовжують обстріли Харківщини. За два дні внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

29 липня приблизно о 5:40 ранку армія РФ обстріляла місто Куп’янськ, імовірно з РСЗВ «Град». В результаті загинув 65-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки.

За день до цього, 28 липня, близько 17:00 в Дергачівській громаді ворожий FPV-дрон уразив цивільний автомобіль «ВАЗ». Загинув 75-річний чоловік, його 51-річний син дістав поранення. Постраждалого доправили до лікарні, машина зазнала суттєвих ушкоджень.

За фактами атак правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби війська рф завдали ударів по дев’яти населених пунктах Харківської області. Обстріли спричинили загибель двох мирних жителів, одна людина отримала поранення.