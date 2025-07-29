    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині окупанти вбили мешканців Куп’янська і Слатиного: прокуратура відкрила справу
29.07.2025  08:58   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти вбили мешканців Куп’янська і Слатиного: прокуратура відкрила справу

Російські війська завдали ударів по Харківській області з реактивної артилерії та дронів-камікадзе. Внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще одного чоловіка госпіталізовано.

наслідки обстрілу на Харківщині

Російські війська продовжують обстріли Харківщини. За два дні внаслідок атак загинули двоє цивільних, ще одна людина отримала поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

29 липня приблизно о 5:40 ранку армія РФ обстріляла місто Куп’янськ, імовірно з РСЗВ «Град». В результаті загинув 65-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки.

За день до цього, 28 липня, близько 17:00 в Дергачівській громаді ворожий FPV-дрон уразив цивільний автомобіль «ВАЗ». Загинув 75-річний чоловік, його 51-річний син дістав поранення. Постраждалого доправили до лікарні, машина зазнала суттєвих ушкоджень.

За фактами атак правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби війська рф завдали ударів по дев’яти населених пунктах Харківської області. Обстріли спричинили загибель двох мирних жителів, одна людина отримала поранення.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.07 Надзвичайні події Атака дронами по Ізюму: зафіксовано два влучання по промисловому об’єкту 29.07 Надзвичайні події Двоє загиблих, одна людина поранена: армія рф обстріляла 9 населених пунктів Харківщини 28.07 Надзвичайні події У Дергачах та Вільхуватці пошкоджено будинки, в Ізюмському районі дрон підпалив авто – поліція фіксує наслідки атак рф
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 