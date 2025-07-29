29.07.2025 13:06 Рита Парфенова

На 30 липня на Харківщині оголошено штормове попередження

Синоптики прогнозують грози, сильні пориви вітру та шквали. Через погодні умови можливі перебої в роботі комунальних служб і транспорту.



Фото з відкритих джерел

У середу, 30 липня, по місту Харків і області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, протягом ночі та вранці передбачаються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с. Удень прогнозується шквальний вітер – від 17 до 22 м/с. Також упродовж доби ймовірні грози.

У Харкові вдень можливе погіршення погодних умов із сильними поривами вітру, які можуть супроводжуватись грозами. Аналогічна ситуація прогнозується і в області – шквали й грози можливі впродовж дня, особливо в окремих районах.

За даними ДСНС, погодні умови можуть негативно вплинути на роботу енергетичних, комунальних та будівельних підприємств, а також створити труднощі для руху транспорту.

Жителів регіону закликають бути обережними, не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач у період негоди.

Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 28 липня 2025 року.