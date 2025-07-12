12.07.2025 21:55

Харківські медики успішно провели реанімацію пацієнта з порушенням серцевого ритму

До відділення екстреної медичної допомоги звернувся чоловік зі скаргами на біль за грудиною та загальну слабкість.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Завідувачка відділення Юлія Рудяк, яка не лише керує, а й працює «на лінії», миттєво оцінила стан пацієнта, поставила діагноз — гострий інфаркт міокарда — та розпочала надання допомоги згідно з протоколами.

Через тяжкість патології у пацієнта за лічені хвилини настала клінічна смерть.

"Юлія Рудак впевнено та професійно розпочала реанімаційні заходи — кожна дія була злагодженою й чіткою. Завдяки її досвіду вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан чоловіка.

Фахівець має великий досвід роботи на виїздах. Успішних реанімацій у неї — безліч, тому подібна ситуація для неї — це частина щоденної відповідальної роботи. Спокійно, впевнено, без зайвих слів — результат говорить сам за себе.

Надалі пацієнта у стабільному стані було госпіталізовано до лікарні бригадою №203 у складі лікаря Червоточенко Анастасіі, парамедика Богдяж Юлії, ЕМТ Пушкарьова Василя", - йдеться у повідомленні.

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