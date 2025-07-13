13.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 липня

У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вдень прогнозується сильний дощ із грозою, що триватиме до вечора, після чого опади поступово припиняться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 липня очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 35° тепла.

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Народні прикмети

пішов сильний дощ – до неврожайного року;

граки збираються у зграю – осінь буде ранньою;

багато жита на полі – буде великий урожай ягід;

над лугом багато бджіл – чекайте на суху і теплу погоду;

темні хмари – різко зміниться погода.