Прогноз погоди у Харкові на 13 липня

У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вдень прогнозується сильний дощ із грозою, що триватиме до вечора, після чого опади поступово припиняться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 липня очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 30 – 35° тепла.
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День обіцяє бути суперечливим і емоційно нестійким, але не варто сприймати це надто серйозно. Якщо виникають напружені моменти, краще перемкнутись і не загострювати ситуацію.
У Харкові протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вдень прогнозується сильний дощ із грозою, що триватиме до вечора, після чого опади поступово припиняться.
Цього дня світ відзначає Міжнародний день купання голяка і Міжнародний день головоломки.
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