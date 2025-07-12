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12.07.2025  21:40   Віталій Хіневич

У «Харківобленерго» звернулися до абонентів

У звʼязку з негодою в Харкові та Харківській області спостерігаються відключення електроенергії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Фахівці «Харківобленерго» працюють над усуненням наслідків складних погодних умов.
 
Громадянам нагадують про необхідність дотримання правил безпечної поведінки поблизу енергетичних обʼєктів та ліній електропередачі, а саме: не наближатися ближче ніж на 8 метрів до обірваного проводу. 
 
Повідомити про аварійну ситуацію за телефонами кол-центру: 0-800-503-413, 050-0540-413, 063-0540-413, 067-2340-413.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про ситуацію в Харкові, що виникла через негоду.
 
Тэги:  жкг, харків
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