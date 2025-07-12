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12.07.2025  21:20   

Про ситуацію в Харкові, що виникла через негоду

Через негоду в місті фіксуються перебої з електропостачанням. А через відсутність живлення на насосних станціях - місцями й з водопостачанням.


Про ситуацію в Харкові, що виникла через негоду
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харкові через негоду, поламані дерева, затоплені вулиці.
 
Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев, тож закликаємо громадян бути обачними під час руху.
 
«Всі міські служби працюють без зупинки, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу інфраструктури.
 
Дякуємо також рятувальникам ДСНС - за підтримку й оперативну допомогу у складних умовах.
 
Будьте обережні! Не залишайте авто під деревами. Якщо маєте змогу - залишайтеся вдома», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що небезпечну погоду прогнозують у Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
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