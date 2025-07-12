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12.07.2025  17:20   Віталій Хіневич

Небезпечну погоду прогнозують у Харківській області

За прогнозами синоптиків по Харкову та області очікуються грози, пориви вітру.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
13 липня у Харкові очікується гроза, вдень град та шквали, вітер 15 - 20 м/с.
 
По області гроза, вдень місцями град та шквал, вітер 15 - 20 м/с. 
 
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
 
Громадян закликають бути уважними та обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 12 липня.
 
Тэги:  погода, харків
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