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12.07.2025  18:05   Віталій Хіневич

У Харкові ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожими ударами

Три особи постраждали внаслідок ворожих ударів керованими авіабомбами та безпілотниками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

11 липня вранці російські війська завдали низку ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Київському району міста Харкова. За офіційною інформацією, влучання припали на складські та інші будівлі, а також на гараж неподалік житлового сектору, внаслідок чого сталися масштабні пожежі.

Станом на 17:48 усі пожежі було повністю ліквідовано. Постраждало три особи, яким було надано необхідну медичну допомогу.

Зазначається, що до ліквідації наслідків атаки були залучені понад 100 рятувальників та 21 одиниця техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій, включно з піротехнічним розрахунком. Також у роботах брали участь працівники та техніка комунальних служб міста Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову.

 

Тэги:  агрессия росии, харків
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