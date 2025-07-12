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12.07.2025  19:15   

На Харківщині медики зупинили напад на жінку

Надзвичайна подія сталася у Пересічному. Молодий чоловік накинувся з палицею на жінку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
10 липня близько 05:45 біля пункту постійного базування в селищі Пересічне стався інцидент, коли молодий чоловік накинувся з палицею на жінку. За наявною інформацією, потерпіла благала про допомогу, і парамедик разом із ЕМТ без вагань втрутилися, щоб захистити її.
 
Попри те, що медики самі зазнали кількох ударів палицею, їм вдалося врятувати постраждалу. Негайно було викликано поліцію, а всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.
 
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Тэги:  події, харків
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