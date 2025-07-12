12.07.2025 19:15

На Харківщині медики зупинили напад на жінку

Надзвичайна подія сталася у Пересічному. Молодий чоловік накинувся з палицею на жінку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

10 липня близько 05:45 біля пункту постійного базування в селищі Пересічне стався інцидент, коли молодий чоловік накинувся з палицею на жінку. За наявною інформацією, потерпіла благала про допомогу, і парамедик разом із ЕМТ без вагань втрутилися, щоб захистити її.

Попри те, що медики самі зазнали кількох ударів палицею, їм вдалося врятувати постраждалу. Негайно було викликано поліцію, а всі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу.

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